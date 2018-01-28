Google случайно заразила 4 млн смартфонов на Android опасным вирусом‍

В частности, речь идет о вредоносной программе DressCode, которая уже несколько лет назад тревожила многочисленных пользователей, встретившихся с трояном. Суть работы вируса заключается в том, что он в скрытом режиме отправляет запросы и просматривает рекламные баннеры и прочую информацию через устройство жертвы. Таким образом, владелец смартфона не способен уследить постоянно увеличивающийся входящий трафик, а злоумышленники зарабатывают огромные средства на просмотренной рекламе. Выявить наличие вируса DressCode возможно уже исходя из того, что батарея устройства значительно быстрее разряжается.Ряд экспертов высказали предположения, что с помощью данного вируса хакерам удается зарабатывать порядка 20 миллионов долларов. Несмотря на отсутствие выраженных расходов, владельцы смартфонов все же испытывают некоторые трудности пользования гаджетом, зараженным данным вирусом. О том, какие последствия будут для виновных в заражении миллионов смратфонов пока остается неизвестным.