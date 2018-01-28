Компания SCG создаст внедорожник, который покорит вершину вулкана
Руководством Scuderia Cameron Glickenhaus принято решение временно прекратить создание привычных для автокомпании спорткаров, разработав утилитарный багги Boot. Для демонстрации своих возможностей авто будет покорять вулкан в Андах - Охос-дель-Саладо.
Внедорожник Boot должен подняться на высоту, где раньше не было ни одного авто (6 893 метра). Автомобиль пока существует именно на бумаге. Компания планирует новинку оснастить пятилитровым атмосферным V8, а также автоматической трансмиссией. Вдохновением для разработчиков стали гоночные багги, выступающие в рамках марафона «Дакар», а также прочих ралли-рейдов.
SCG планирует добиться отличного хода подвески. А вот создание дизайна Boot является второстепенной задачей. Авто выпустят в версиях с 2 и 4 дверями. В экспедицию отправится четырёхдверный вариант. Водительское сиденье в авто расположено по центру. Новый Boots в базовой комплектации стоит $100 тысяч.
Внедорожник Boot должен подняться на высоту, где раньше не было ни одного авто (6 893 метра). Автомобиль пока существует именно на бумаге. Компания планирует новинку оснастить пятилитровым атмосферным V8, а также автоматической трансмиссией. Вдохновением для разработчиков стали гоночные багги, выступающие в рамках марафона «Дакар», а также прочих ралли-рейдов.
SCG планирует добиться отличного хода подвески. А вот создание дизайна Boot является второстепенной задачей. Авто выпустят в версиях с 2 и 4 дверями. В экспедицию отправится четырёхдверный вариант. Водительское сиденье в авто расположено по центру. Новый Boots в базовой комплектации стоит $100 тысяч.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50