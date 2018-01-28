Смартфон Xiaomi Mi A1 с доставкой в Россию предлагают по самой низкой в мире цене
Сегодня стало известно, что в виртуальном магазине китайского бренда Xiaomi установили ценник на смартфон Mi A1 с возможностью доставки в Россию по самой доступной цене, которой нет ни в одной другой стране мира. Таким образом, россияне смогут приобрести новый гаджет по цене 11,8 тысяч рублей.
Напомним, данная модель была представлена еще осенью прошлого года, и главным отличием смратфона от остальных моделей является наличие операционной системы Android. Все остальные гаджеты, выпущенные китайской компанией поставлялись с собственной прошивкой MIUI. Кроме того, заявлено, что данная модель выпущена в рамках линейки Android One, заключающейся в установке всеми привычной операционной системы, используемых на новых флагманах.
Что касается параметров Mi A1, то здесь используется 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигибайта оперативной памяти. «Сердцем» смартфона служит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 625, который позволяет с легкостью справляться с различными задачами, включая продвинутые мобильные игры. Покупателям предложат приобрести новинку в одном из четырех цветов корпуса – розовом, красном, золотом и черном. Приятным дополнением к данной модели станет аккумулятор, емкость которого равно 3080 мАч, чего вполне достаточно для длительной автономной работы без частного подключения к зарядному устройству.
Напомним, данная модель была представлена еще осенью прошлого года, и главным отличием смратфона от остальных моделей является наличие операционной системы Android. Все остальные гаджеты, выпущенные китайской компанией поставлялись с собственной прошивкой MIUI. Кроме того, заявлено, что данная модель выпущена в рамках линейки Android One, заключающейся в установке всеми привычной операционной системы, используемых на новых флагманах.
Что касается параметров Mi A1, то здесь используется 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигибайта оперативной памяти. «Сердцем» смартфона служит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 625, который позволяет с легкостью справляться с различными задачами, включая продвинутые мобильные игры. Покупателям предложат приобрести новинку в одном из четырех цветов корпуса – розовом, красном, золотом и черном. Приятным дополнением к данной модели станет аккумулятор, емкость которого равно 3080 мАч, чего вполне достаточно для длительной автономной работы без частного подключения к зарядному устройству.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:08