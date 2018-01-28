Тарзан соблазнил поклонниц эротической тренировкой с пляжа и накачанным телом
Сергей Глушко, более известен под псевдонимом Тарзан, по праву гордится своим красивым накаченным телом.
В сорок семь лет Тарзан имеет накачанную фигуру, которой могут позавидовать даже молодые парни. Сергей не скрывает, что очень много работает над своим телом. В своем микроблоге Instagram артист обнародует не только пикантные публикации, показывающие его сексуальное тело, но и демонстрирует, как надо тренироваться, чтобы достичь такого результата.
Тренировки Тарзана возбуждают поклонниц не меньше, чем его красивая фигура. Совсем недавно Глушко в рамках Instagram выложил два видеоролика, на котоых показал поклонникам, как нужно правильно заниматься физическими упражнениями на пляже. Сексуальная тренировка артиста привела его фанаток в восторг. Пост знаменитости в течение четырёх дней сумел собрать свыше 10 тысяч отметок «Мне нравится» и множество восторженных комментариев от поклонниц.
До этого знаменитый стриптизёр выкладывал ещё одно видео со сложным упражнением для всех групп мышц, которое назвал "фитнес на пляже" Ролик снимала жена Тарзана Наташа Королёва. В нём он отвечает на её вопросы об этом упражнении, и для каких целей его нужно делать.
В сорок семь лет Тарзан имеет накачанную фигуру, которой могут позавидовать даже молодые парни. Сергей не скрывает, что очень много работает над своим телом. В своем микроблоге Instagram артист обнародует не только пикантные публикации, показывающие его сексуальное тело, но и демонстрирует, как надо тренироваться, чтобы достичь такого результата.
Тренировки Тарзана возбуждают поклонниц не меньше, чем его красивая фигура. Совсем недавно Глушко в рамках Instagram выложил два видеоролика, на котоых показал поклонникам, как нужно правильно заниматься физическими упражнениями на пляже. Сексуальная тренировка артиста привела его фанаток в восторг. Пост знаменитости в течение четырёх дней сумел собрать свыше 10 тысяч отметок «Мне нравится» и множество восторженных комментариев от поклонниц.
До этого знаменитый стриптизёр выкладывал ещё одно видео со сложным упражнением для всех групп мышц, которое назвал "фитнес на пляже" Ролик снимала жена Тарзана Наташа Королёва. В нём он отвечает на её вопросы об этом упражнении, и для каких целей его нужно делать.