Тарзан соблазнил поклонниц эротической тренировкой с пляжа и накачанным телом

В сорок семь лет Тарзан имеет накачанную фигуру, которой могут позавидовать даже молодые парни. Сергей не скрывает, что очень много работает над своим телом. В своем микроблоге Instagram артист обнародует не только пикантные публикации, показывающие его сексуальное тело, но и демонстрирует, как надо тренироваться, чтобы достичь такого результата.Тренировки Тарзана возбуждают поклонниц не меньше, чем его красивая фигура. Совсем недавно Глушко в рамках Instagram выложил два видеоролика, на котоых показал поклонникам, как нужно правильно заниматься физическими упражнениями на пляже. Сексуальная тренировка артиста привела его фанаток в восторг. Пост знаменитости в течение четырёх дней сумел собрать свыше 10 тысяч отметок «Мне нравится» и множество восторженных комментариев от поклонниц.До этого знаменитый стриптизёр выкладывал ещё одно видео со сложным упражнением для всех групп мышц, которое назвал "фитнес на пляже" Ролик снимала жена Тарзана Наташа Королёва. В нём он отвечает на её вопросы об этом упражнении, и для каких целей его нужно делать.