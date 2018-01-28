Названы причины, почему Apple может выкупить Tesla‍

В свою очередь, на протяжении 7 лет производитель электрокаров увеличил оборот капитала в 12 раз, тогда как Apple не способны превзойти собственный рекорд, заключающийся в увеличении в пять раз. Вместе с тем, руководство американского бренда вполне может заинтересоваться приобретением компании по выпуску электрокаров, тем самым развивая данную отрасль и выпуская собственное программное обеспечение для более удобного и стабильного устройства электрокара. Однако известно, что владелец Tesla Илон Маск до сих пор настроен на том, чтобы компания оставалась частной.Ряд экспертов разделились во мнениях, одни согласны на то, чтобы все последующие разработки осуществлялись при совместном сотрудничестве двух американских гигантов, тогда как остальные все же придерживаются позиции единоличной работы Илона Маска над своими новыми разработками электрокаров и другой продвинутой техники.