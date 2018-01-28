Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 составит $25 000

Авто на рынке США можно купить за $25 190 (1,43 млн. руб.). Ценник указан за базовую вариацию Jeep Cherokee 2019, это на $300 дешевле в сравнении с моделью авто нынешней генерации. При этом базовое исполнение авто получит светодиодную оптику, кондиционер, мультимедийным семидюймовый центр, 6 динамиков встроенной аудиосистемы. Между тем более улучшенная вариация Jeep Cherokee 2019 стоит $27 690. Список оснащения авто включает: отделку сидений виниловой тканью, тонированные стекла, семидюймовые колесные диски.Топовый Jeep Cherokee Overland стоит $39 000. Внедорожник получит модную аудиосистему и штатную навигацию, рулевое колесо с деревянными вставками, 19-дюймовые диски, вентилируемые сиденья из кожи. Стандартная вариация доступна с передним приводом. Полный привод требует дополнительные $1,5 тысячи.