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Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 составит $25 000
В начале текущего года во время автосалона в Детройте представили новую версию внедорожника Jeep Cherokee 2019.

Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019 составит $25 000

Авто на рынке США можно купить за $25 190 (1,43 млн. руб.). Ценник указан за базовую вариацию Jeep Cherokee 2019, это на $300 дешевле в сравнении с моделью авто нынешней генерации. При этом базовое исполнение авто получит светодиодную оптику, кондиционер, мультимедийным семидюймовый центр, 6 динамиков встроенной аудиосистемы. Между тем более улучшенная вариация Jeep Cherokee 2019 стоит $27 690. Список оснащения авто включает: отделку сидений виниловой тканью, тонированные стекла, семидюймовые колесные диски.

Топовый Jeep Cherokee Overland стоит $39 000. Внедорожник получит модную аудиосистему и штатную навигацию, рулевое колесо с деревянными вставками, 19-дюймовые диски, вентилируемые сиденья из кожи. Стандартная вариация доступна с передним приводом. Полный привод требует дополнительные $1,5 тысячи.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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