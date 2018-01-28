Из трусов россиянки в Домодедово достали алмазы на 8 миллионов рублей

Таможенные службы московского аэропорта Домодедово произвели задержание гражданки Российской Федерации за контрабанду. Женщина пыталась влететь в Израиль с партией ограненных алмазов.По сообщению пресс-службы МВД, сумма контрабандных драгоценностей составляет более, чем 8 миллионов рублей, вес алмазов – почти 440 карат.Контрабандистке 53 года, ее сняли как раз перед отправкой рейса на Тель-Авив. Самым интересным является то, что перевозила драгоценные камни женщина непосредственно в нижнем белье, алмазы выявлены при обыске подозреваемой, партия камней была найдена в трусах контрабандистки.Против правонарушительницы возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота драгоценных камней и контрабанды ценностей.