Из трусов россиянки в Домодедово достали алмазы на 8 миллионов рублей
Из трусов россиянки в аэропорту Домодедово достали алмазы на 8 миллионов рублей.
Таможенные службы московского аэропорта Домодедово произвели задержание гражданки Российской Федерации за контрабанду. Женщина пыталась влететь в Израиль с партией ограненных алмазов.
По сообщению пресс-службы МВД, сумма контрабандных драгоценностей составляет более, чем 8 миллионов рублей, вес алмазов – почти 440 карат.
Контрабандистке 53 года, ее сняли как раз перед отправкой рейса на Тель-Авив. Самым интересным является то, что перевозила драгоценные камни женщина непосредственно в нижнем белье, алмазы выявлены при обыске подозреваемой, партия камней была найдена в трусах контрабандистки.
Против правонарушительницы возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота драгоценных камней и контрабанды ценностей.
Таможенные службы московского аэропорта Домодедово произвели задержание гражданки Российской Федерации за контрабанду. Женщина пыталась влететь в Израиль с партией ограненных алмазов.
По сообщению пресс-службы МВД, сумма контрабандных драгоценностей составляет более, чем 8 миллионов рублей, вес алмазов – почти 440 карат.
Контрабандистке 53 года, ее сняли как раз перед отправкой рейса на Тель-Авив. Самым интересным является то, что перевозила драгоценные камни женщина непосредственно в нижнем белье, алмазы выявлены при обыске подозреваемой, партия камней была найдена в трусах контрабандистки.
Против правонарушительницы возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота драгоценных камней и контрабанды ценностей.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 13:10