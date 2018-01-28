Российский рынок LCV в 2017 году остался на шестой позиции в Европе

В прошедшем году на территории европейских государств продали 2 065 489 транспортных средств LCV (рост составил 3,9%). По продажам автомобилей этого сегмента среди европейских государств лидерство завоевала Франция (437 415 транспортных средств; плюс 7,1%). На второй позиции разместилась Великобритания (362 149 экземпляров; минус 3,6%). Третье место заняла Германия (270 694 авто; +4,9%). Пятое место заняла Испания (199 101 авто; +15,5%), а шестое - Италия (193 533 авто; -3,4%).Если при рассмотрении авторынка Европы учитывать Российскую Федерацию, стоит отметить, что по продажам легких коммерческих транспортных средств РФ расположилась бы на шестом месте за счёт 108 437 реализованных автомобилей. Это на 16,7% больше в сравнении с показателями годичной давности.