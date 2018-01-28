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Джей Зи хочет сохранить брак с Бейонсе
Рэп-исполнитель Джей Зи в интервью поведал касательно своих намерений сохранить брак с Бейонсе. По словам артиста, нынешняя жена - его родственная душа.

Джей Зи хочет сохранить брак с Бейонсе


СМИ в последнее время часто писали о натянутых отношениях репера Джей Зи и певицы Бейонсе. Фанаты тоже пристально следят за звёздной семьёй. Основной темой этих обсуждений является супружеская измена.

Однако пара старается преодолеть все трудности, тем более что двенадцатого июня у них появилась на свет двойня. Джей Зи и Бейонсе намерены бороться за свою любовь и брак. По их мнению, дети из-за родителей страдать не должны.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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