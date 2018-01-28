Джей Зи хочет сохранить брак с Бейонсе

СМИ в последнее время часто писали о натянутых отношениях репера Джей Зи и певицы Бейонсе. Фанаты тоже пристально следят за звёздной семьёй. Основной темой этих обсуждений является супружеская измена.Однако пара старается преодолеть все трудности, тем более что двенадцатого июня у них появилась на свет двойня. Джей Зи и Бейонсе намерены бороться за свою любовь и брак. По их мнению, дети из-за родителей страдать не должны.