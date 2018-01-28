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Российский лыжник умер во время гонки
Российский лыжник умер во время марафонской гонки.

Российский лыжник умер во время гонки


Спортсмен из Российской Федерации Андрей Шамшурин умер прямо во время состязаний на чемпионате мира, в последний день марафона. Лыжник участвовал в марафонской гонке лыжников-ветеранов, прошедшем с 19 по 26 января в США.

Шамшурину было 54 года, он практически достиг финишной прямой, марафонец не успел преодолеть всего пару последних километров. Дистанция составляла 40 километров, в чемпионате участвовали спортсмены от 30 лет.

Тело умершего лыжника будет доставлено на родину, в Россию, причины смерти пока не установлены.
Спорт
Добавил: tidings Сегодня, 10:19
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