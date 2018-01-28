Российский лыжник умер во время гонки

Спортсмен из Российской Федерации Андрей Шамшурин умер прямо во время состязаний на чемпионате мира, в последний день марафона. Лыжник участвовал в марафонской гонке лыжников-ветеранов, прошедшем с 19 по 26 января в США.Шамшурину было 54 года, он практически достиг финишной прямой, марафонец не успел преодолеть всего пару последних километров. Дистанция составляла 40 километров, в чемпионате участвовали спортсмены от 30 лет.Тело умершего лыжника будет доставлено на родину, в Россию, причины смерти пока не установлены.