Подросток в Мичигане из старой Toyota Celica собрал электрокар

Стоит отметить, что юноша наблюдал пристально за жизнью своего старшего брата, регулярно просившего деньги на бензин у своих родителей. Подростку в 16 лет подарили авто, выпущенное в 1980 году. Тогда он начал реализовывать свою идею. Первую версию американец сделал через 2 недели своей активной работы, однако версия вышла быстро из строя. Через 2 года появился рабочий прототип. Крупные компании Core IV и Wayland's Plasma Boy Racing подарили подростку готовую литиевую батарею (30 кВт/час). Теперь электрокар готов. Он без подзарядки может преодолеть 200 километров пути.В итоге юным инженером бы основан стартап Hawkeye Innovations, который занимается созданием электромобилей.