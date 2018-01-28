Ателье East Coast Defender подготовлен очередной интересный Land Rover
Американским тюнинг-ателье East Coast Defender показаны результаты работы над версией Defender 110. Новую версию Project Tuki выполнили в духе «прощальной» вариации Heritage.
Среди особенностей тюнинговой версии внедорожника нужно отметить экспедиционный багажник на крыше, стальные белые диски с шинами BF Goodrich, эксклюзивный белый бампер. Кузов авто окрашен в зелёный оттенок. Салон Defender имеет другую приборную панель, деревянный руль Nardi, новые кресла, мультимедийный комплекс Kenwood, обладающий навигатором, возможностью подключения Android Auto/Apple CarPlay. Сидения, двери, центральная консоль отделаны натуральной кожей. Авто оснащается четырёхлитровым Rover V8 на 175 л.с.
East Coast Defender летом 2017 года выпустило на базе аналогичного внедорожника автомобиль Honey Badger. В версии базовый "дизель" заменили на 6,2-литровый мотор V8 Chevrolet Corvette прошлого поколения на 430 лошадиных сил.
Среди особенностей тюнинговой версии внедорожника нужно отметить экспедиционный багажник на крыше, стальные белые диски с шинами BF Goodrich, эксклюзивный белый бампер. Кузов авто окрашен в зелёный оттенок. Салон Defender имеет другую приборную панель, деревянный руль Nardi, новые кресла, мультимедийный комплекс Kenwood, обладающий навигатором, возможностью подключения Android Auto/Apple CarPlay. Сидения, двери, центральная консоль отделаны натуральной кожей. Авто оснащается четырёхлитровым Rover V8 на 175 л.с.
East Coast Defender летом 2017 года выпустило на базе аналогичного внедорожника автомобиль Honey Badger. В версии базовый "дизель" заменили на 6,2-литровый мотор V8 Chevrolet Corvette прошлого поколения на 430 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50