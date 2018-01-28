Ателье East Coast Defender подготовлен очередной интересный Land Rover

Среди особенностей тюнинговой версии внедорожника нужно отметить экспедиционный багажник на крыше, стальные белые диски с шинами BF Goodrich, эксклюзивный белый бампер. Кузов авто окрашен в зелёный оттенок. Салон Defender имеет другую приборную панель, деревянный руль Nardi, новые кресла, мультимедийный комплекс Kenwood, обладающий навигатором, возможностью подключения Android Auto/Apple CarPlay. Сидения, двери, центральная консоль отделаны натуральной кожей. Авто оснащается четырёхлитровым Rover V8 на 175 л.с.East Coast Defender летом 2017 года выпустило на базе аналогичного внедорожника автомобиль Honey Badger. В версии базовый "дизель" заменили на 6,2-литровый мотор V8 Chevrolet Corvette прошлого поколения на 430 лошадиных сил.