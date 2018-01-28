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Анну Ардову осуждают за шикарный отдых после смерти супруга
Анна Ардова в данное время отдыхает на Шри-Ланке. Актриса на всех фото выглядит расслабленной и улыбается. Но некоторые поклонники артистки считают, что она совсем не переживает в связи с кончиной бывшего мужа.

Анну Ардову осуждают за шикарный отдых после смерти супруга


Тридцатого декабря умер Александр Шаврин - бывший муж Ардовой. Мужчина последнее время боролся с неизлечимым недугом. Некоторые фанаты осудили актрису, так как незадолго до трагедии, после 20 лет совместной жизни, она развелась с супругом. После похорон Шаврина артистка долго не выкладывала снимки в соцсети.

Ардова только в середине января, когда уехала на Шри-Ланку, начала выкладывать красивые фото с пляжа, которые понравились не всем фолловерам артистки. По мнению поклонников, Анна не выглядит как вдова убитая горем. Но часть фанатов актрисы все же поддержала её в решении отдохнуть от проблем в другой стране. Они отметили, что Ардова прекрасно выглядит. Сама артистка на негативные комментарии никак не отреагировала.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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