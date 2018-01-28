Два кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне

Официальная презентация транспортного средства Lamborghini Urus проводилась в декабре прошедшего года. В свою очередь новые образцы автомобиля прибыли на территорию Англии для осуществления специальных тестовых заездов, а также наглядной презентации авто потенциальным клиентам. При этом ограниченная группа лиц в итоге смогла ощутить мощь транспортного средства в действии, проехавшись по ночной столице Великобритании.Инженеры под капот версии Lamborghini Urus установили четырёхцилиндровый силовой агрегат, который способен генерировать 650 лошадиных сил, в случае крутящего момента в 850 Нм. Модель авто первую сотню способна набирать за 3,6 секунды. При этом максимальный разгон новой версии автомобиля достигает 305 км/час.