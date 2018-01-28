Новый Hyundai ix35 получил турбированный двигатель

Новая генерация Hyundai ix35 будет оснащаться турбированным 1,4-литровым мотором Т-GDI на 40 л.с. Мотор намного экономичнее двухлитрового атмосферника, устанавливаемого сейчас на паркетник, обладает ультра-низким показателем шумов, уменьшенным показателем выделения вредных выбросов. В авто работает 6-ступенчатая механическая КП либо 7-скоростной робот DCT (двойное сцепление). В модели используется полный либо передний привод.Новый Hyundai ix35 в продаже в КНР появился в ноябре прошедшего года. Авто получил переработанный дизайн: измененную линию остекления, более агрессивную оптику, иные бампера, другую решетку радиатора. Кросс стал безопаснее, больше предшественника. В авто появилось новое рулевое колесо, модернизированная передняя панель, современная мультимедийная система с сенсорным экраном.