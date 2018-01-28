Дилеры Brilliance начали «живые» продажи кроссовера V6 новой генерации
Китайская компания Brilliance месяц назад начала приём заказов на новый кроссовер версии Brilliance V6. Несколько дней назад стартовали «живые» продажи новинки.
Базовая версия модели расценивается в 87,9 тысяч юаней (776 тысяч рублей). Новый Brilliance V6 оснащают бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, способным генерировать 152 л.с., работая с 6-диапазонной механической трансмиссией (двойное сцепление). Китайцам доступны версии с передним безальтернативным приводом. По габаритам новый Brilliance V6 сопоставим с BMW X3 текущего поколения. Длина авто 4 620 мм, ширина - 1 922 мм, высота - 1 734 мм, колесная база - 2 725 мм.
Список оснащения Brilliance V6 включает полный набор специальных подушек безопасности, мультимедийный центр (10,4-дюймовый тачскрин), кожаный салон, 7,0-дюймовую цифровую приборную панель, панорамную крышу и многое другое. Базовая версия стоит 775 000 рублей, топовая 1,23 млн. руб.
Базовая версия модели расценивается в 87,9 тысяч юаней (776 тысяч рублей). Новый Brilliance V6 оснащают бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, способным генерировать 152 л.с., работая с 6-диапазонной механической трансмиссией (двойное сцепление). Китайцам доступны версии с передним безальтернативным приводом. По габаритам новый Brilliance V6 сопоставим с BMW X3 текущего поколения. Длина авто 4 620 мм, ширина - 1 922 мм, высота - 1 734 мм, колесная база - 2 725 мм.
Список оснащения Brilliance V6 включает полный набор специальных подушек безопасности, мультимедийный центр (10,4-дюймовый тачскрин), кожаный салон, 7,0-дюймовую цифровую приборную панель, панорамную крышу и многое другое. Базовая версия стоит 775 000 рублей, топовая 1,23 млн. руб.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10