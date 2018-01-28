Дилеры Brilliance начали «живые» продажи кроссовера V6 новой генерации

Базовая версия модели расценивается в 87,9 тысяч юаней (776 тысяч рублей). Новый Brilliance V6 оснащают бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, способным генерировать 152 л.с., работая с 6-диапазонной механической трансмиссией (двойное сцепление). Китайцам доступны версии с передним безальтернативным приводом. По габаритам новый Brilliance V6 сопоставим с BMW X3 текущего поколения. Длина авто 4 620 мм, ширина - 1 922 мм, высота - 1 734 мм, колесная база - 2 725 мм.Список оснащения Brilliance V6 включает полный набор специальных подушек безопасности, мультимедийный центр (10,4-дюймовый тачскрин), кожаный салон, 7,0-дюймовую цифровую приборную панель, панорамную крышу и многое другое. Базовая версия стоит 775 000 рублей, топовая 1,23 млн. руб.