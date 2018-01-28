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Компания Nikola Motor продемонстрировала 1 000-сильный водородный грузовик One
Компания Nikola Motor опубликовала в сети видеоролик, на котором запечатлён водородный грузовой автомобиль производительностью 1 000 лошадиных сил. Видеоролик все желающие могут посмотреть на хостинге YouTube.

Компания Nikola Motor продемонстрировала 1 000-сильный водородный грузовик One


Компания Nikola Motor совместно с фирмой Bosch в настоящее время работает над созданием двух водородных грузовиков One и Two, машины разработчики намерены представить в 2021 году. При этом отмечается, что прототип One будет выведен на дорожные тесты в 2019 году.

Грузовой автомобиль Nikola One оснащён силовым агрегатом на топливных ячейках, в них электроэнергия появляется в результате реакции между водородом и кислородом. Общая производительность агрегата составляет 1000 лошадиных сил. Запас хода данного автомобиля составляет от 800 до 1 600 километров.

Отмечается что новые водородные грузовики для клиентов будут доступны по специальной лизинговой программе, в рамках которой за машины можно будет рассчитаться за 72 месяца. Ежемесячно покупатели будут выплачивать от 5 до 7 тысяч долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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