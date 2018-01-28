В Германии шьют ботинки из рыбьей чешуи

Немецкие специалисты стали производить обувь из рыбьей чешуи, пишет портал газеты "Известия". Стоимость такого изделия стартует с 1 тыс. евро (свыше 70 тыс. руб.), однако носить такую обувь можно около 20 лет при достаточном уходе за изделием. Одну пару сапожники создают за неделю, хотя спрос на рыбные ботинки не очень велик - за год одна мастерская реализует всего 45 пар.