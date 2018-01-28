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"АвтоВАЗ" запатентовал новый кроссовер Lada XCode
Автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер Lada XСode. Концепт автомобиля Lada XСode был представлен на Московском автосалоне в 2016 году.

"АвтоВАЗ" запатентовал новый кроссовер Lada XCode


Таким образом, «АвтоВАЗ» запатентовал кроссовер Lada XСode, ставший промышленным образцом. Сергей Цыганов — инсайдер российской промышленности рассказал, что запатентованный автомобиль поучит внешний дизайн концепта. Кроссовер Lada Xсode разработчики планируют представить в 2021 году. По словам экспертов, новый кроссовер будет построен на французской платформе нового поколения.

Также специалисты считают, что автомобиль Lada Xсode может стать популярной моделью на китайском и европейском рынке. В создании кроссовера принимали участие французские, немецкие, японские и итальянские инженеры.

Китайские журналисты считают, что автомобиль Lada Xсode будет надёжным, но оснащение у него будет не самое лучшее. В то же время китайцы считают, что стоимость кроссовера составит 150 000 юаней.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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