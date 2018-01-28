АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Global News: В 2017 году свыше 20,5 тыс. мигрантов прибыли из США в Канаду
Согласно данным миграционно-паспортного ведомства Канады, в 2017 году около 20,5 тыс. мигрантов пересекли границу с США, информирует портал Global News.

Global News: В 2017 году свыше 20,5 тыс. мигрантов прибыли из США в Канаду


Большинство мигрантов - нигерийские беженцы и представители Гаити, которые перебираются в Канаду через приграничные местности. Поток незаконных мигрантов из Америки увеличился в 2017 году, когда избранный президент США Дональд Трамп объявил курс на ужесточение миграционного законодательства. Незаконным беженцам в Америке теперь грозит депортация.

Ранее США считались безопасным пунктом для беженцев, однако в свете новых указов Трампа нелегальные переселенцы теперь не могут быть депортированы из Канады в Штаты, так как правозащитники отказываются считать Америку безопасным государством для беженцев. Нелегальные мигранты планируют просить убежища у канадского правительства. Некоторые беженцы, пересекая заснеженные поля Канады, получили обморожение.
Политика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо отметила юбилей и рассказала о
Компания SCG создаст внедорожник, который покорит
Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в
Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку
Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019
Российский рынок LCV в 2017 году остался на
Просмотреть все новости