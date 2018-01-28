Global News: В 2017 году свыше 20,5 тыс. мигрантов прибыли из США в Канаду

Большинство мигрантов - нигерийские беженцы и представители Гаити, которые перебираются в Канаду через приграничные местности. Поток незаконных мигрантов из Америки увеличился в 2017 году, когда избранный президент США Дональд Трамп объявил курс на ужесточение миграционного законодательства. Незаконным беженцам в Америке теперь грозит депортация.Ранее США считались безопасным пунктом для беженцев, однако в свете новых указов Трампа нелегальные переселенцы теперь не могут быть депортированы из Канады в Штаты, так как правозащитники отказываются считать Америку безопасным государством для беженцев. Нелегальные мигранты планируют просить убежища у канадского правительства. Некоторые беженцы, пересекая заснеженные поля Канады, получили обморожение.