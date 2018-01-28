В США за время эпидемии гриппа уже скончалось 37 детей

Аналитики считают, что к концу зимнего сезона количество погибших детей может увеличиться в 2 раза. Всего на территории США эпидемия гриппозной инфекции и ее последствия станут причиной гибели около 50 тыс. жителей. Современная эпидемия сравнима с масштабностью гриппа 2014-2015 гг, когда инфекция поразила 34 млн человек, а 56 тыс. пациентов погибло.В последние 3 недели число госпитализированных с диагнозом грипп увеличилось многократно. Например, в Калифорнии число заболевших в 4 раза больше, чем во время эпидемии трехлетней давности. Доктора настоятельно рекомендуют вакцинацию, в том числе младенцам с 6-ти месяцев от роду. Старики и дети чаще всего становятся жертвами подобных заболеваний, отмечают эксперты.