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В США за время эпидемии гриппа уже скончалось 37 детей
В США за время продолжающейся эпидемии гриппа уже скончалось 37 детей, информирует издание The Hill, ссылаясь на руководителя государственных Центров контроля и профилактики болезней.

В США за время эпидемии гриппа уже скончалось 37 детей


Аналитики считают, что к концу зимнего сезона количество погибших детей может увеличиться в 2 раза. Всего на территории США эпидемия гриппозной инфекции и ее последствия станут причиной гибели около 50 тыс. жителей. Современная эпидемия сравнима с масштабностью гриппа 2014-2015 гг, когда инфекция поразила 34 млн человек, а 56 тыс. пациентов погибло.

В последние 3 недели число госпитализированных с диагнозом грипп увеличилось многократно. Например, в Калифорнии число заболевших в 4 раза больше, чем во время эпидемии трехлетней давности. Доктора настоятельно рекомендуют вакцинацию, в том числе младенцам с 6-ти месяцев от роду. Старики и дети чаще всего становятся жертвами подобных заболеваний, отмечают эксперты.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20
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