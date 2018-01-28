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В мире 28 января отмечается Международный день без интернета
В 2018 году Международный день без интернета празднуется 28 января. Традиционно праздничный день отмечается в последнее воскресение января, когда активисты призывают забросить компьютер и сфокусировать свои взоры на реальной жизни.

В мире 28 января отмечается Международный день без интернета


Впервые день без сети предложили провести Институт социзобретений Великобритании и Британский общественный интернет-проект DoBe.org в 2001 году. Internet Free Day через пару лет стал отмечаться во многих государствах мира, где пользователи виртуальных технологий признавали необходимость отстранения от компьютеров для поворота в сторону семьи и реальных ценностей.

Сегодня можно посмотреть кино в кинотеатре, поговорить с друзьями и родственниками вживую, а не в мессенджере, а также погулять с детьми или собакой на улице вместо просиживания у экрана ПК или смартфона. Впрочем, польза интернета несомненна, поэтому в будние дни все возвращается в онлайн-режим: общение, работа, покупки.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:10
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