В мире 28 января отмечается Международный день без интернета

Впервые день без сети предложили провести Институт социзобретений Великобритании и Британский общественный интернет-проект DoBe.org в 2001 году. Internet Free Day через пару лет стал отмечаться во многих государствах мира, где пользователи виртуальных технологий признавали необходимость отстранения от компьютеров для поворота в сторону семьи и реальных ценностей.Сегодня можно посмотреть кино в кинотеатре, поговорить с друзьями и родственниками вживую, а не в мессенджере, а также погулять с детьми или собакой на улице вместо просиживания у экрана ПК или смартфона. Впрочем, польза интернета несомненна, поэтому в будние дни все возвращается в онлайн-режим: общение, работа, покупки.