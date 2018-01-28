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В США хотят запретить производство сложной для ремонта техники
Необычный законопроект предложили в штате Вашингтон, что в США, по которому создание и продажу техники, которую нельзя отремонтировать, хотят сделать незаконными. Внедрить новые ограничения могут с 1 января следующего года.

В США хотят запретить производство сложной для ремонта техники


Сейчас в 17 американских штатах идет рассмотрение и обсуждение поправок к законам о ремонте и утилизации электронных устройств с целью упростить жителям государства починку телефонов, компьютеров и остальной различной техники. В частности, поступило много предложений обязать изготовителей публиковать схемы выпускаемой продукции, и выпускать запчасти в свободную продажу.

Отличительной чертой в законопроекте, выпущенному в штате Вашингтон, стал запрет на создание и продажу техники, которая не подлежит ремонту. Авторы привели в пример неприятную практику разработчиков продукции Apple, которые вклеивают аккумуляторы внутрь устройств, что в последствии делает их ремонт трудноосуществимым.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 11:00
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