Аналитик: Повышение пенсионного возраста - катастрофа для России

Остается открытым вопрос, какое количество мужчин после 60 лет будут полноценно трудиться, учитывая, что средняя долгота жизни представителей сильной половины человечества в России - 66,5 лет. За 2017 год из 42 млн пенсионеров примерно 15 млн работало, а объем средней пенсионной выплаты достигал 13 тыс.Проблема ПФР кроется в отсутствии накоплений, когда деньги, отчисляемые с каждой заработной платы, не закладываются в рост, а расходуются сразу. Пенсионный фонд остается оператором денег, а не их накопителем. В Израиле, например, пенсия составляет 98 тыс. руб., а в Финляндии - 110 тыс. руб. Всемирный банк в 2016 году назвал пенсионную систему РФ неустойчивой, когда повышение возраста выхода на пенсию неизбежно.