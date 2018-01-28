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Аналитик: Повышение пенсионного возраста - катастрофа для России
Для современной России увеличение пенсионного возраста обернется катастрофой, когда многие моменты реформы остаются неясными, считает эксперт ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев. Старость будет малообеспеченной.

Аналитик: Повышение пенсионного возраста - катастрофа для России


Остается открытым вопрос, какое количество мужчин после 60 лет будут полноценно трудиться, учитывая, что средняя долгота жизни представителей сильной половины человечества в России - 66,5 лет. За 2017 год из 42 млн пенсионеров примерно 15 млн работало, а объем средней пенсионной выплаты достигал 13 тыс.

Проблема ПФР кроется в отсутствии накоплений, когда деньги, отчисляемые с каждой заработной платы, не закладываются в рост, а расходуются сразу. Пенсионный фонд остается оператором денег, а не их накопителем. В Израиле, например, пенсия составляет 98 тыс. руб., а в Финляндии - 110 тыс. руб. Всемирный банк в 2016 году назвал пенсионную систему РФ неустойчивой, когда повышение возраста выхода на пенсию неизбежно.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50
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