Аналитик: Повышение пенсионного возраста - катастрофа для России
Для современной России увеличение пенсионного возраста обернется катастрофой, когда многие моменты реформы остаются неясными, считает эксперт ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев. Старость будет малообеспеченной.
Остается открытым вопрос, какое количество мужчин после 60 лет будут полноценно трудиться, учитывая, что средняя долгота жизни представителей сильной половины человечества в России - 66,5 лет. За 2017 год из 42 млн пенсионеров примерно 15 млн работало, а объем средней пенсионной выплаты достигал 13 тыс.
Проблема ПФР кроется в отсутствии накоплений, когда деньги, отчисляемые с каждой заработной платы, не закладываются в рост, а расходуются сразу. Пенсионный фонд остается оператором денег, а не их накопителем. В Израиле, например, пенсия составляет 98 тыс. руб., а в Финляндии - 110 тыс. руб. Всемирный банк в 2016 году назвал пенсионную систему РФ неустойчивой, когда повышение возраста выхода на пенсию неизбежно.
Остается открытым вопрос, какое количество мужчин после 60 лет будут полноценно трудиться, учитывая, что средняя долгота жизни представителей сильной половины человечества в России - 66,5 лет. За 2017 год из 42 млн пенсионеров примерно 15 млн работало, а объем средней пенсионной выплаты достигал 13 тыс.
Проблема ПФР кроется в отсутствии накоплений, когда деньги, отчисляемые с каждой заработной платы, не закладываются в рост, а расходуются сразу. Пенсионный фонд остается оператором денег, а не их накопителем. В Израиле, например, пенсия составляет 98 тыс. руб., а в Финляндии - 110 тыс. руб. Всемирный банк в 2016 году назвал пенсионную систему РФ неустойчивой, когда повышение возраста выхода на пенсию неизбежно.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50