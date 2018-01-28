NYT указала компании, накручивающие подписчиков у знаменитостей в Twitter

Devumi копировала странички реальных людей, создавая боты на их основе. С фальшивых страничек репостились новости от различных сайтов, которые заплатили деньги корпорации-создателю. Реальный пользователь мог и не подозревать о существовании подобного "клона". Считается, что порядка 15% всех пользователей в интернете - боты, имитирующие подписчиков.Что касается Devumi, то у нее порядка 200 тыс. клиентов, среди которых много знаменитостей, в том числе редактор китайского агентства новостей "Синьхуа", заплативший за несколько сот тысяч подписчиков и репостов. Поисковик Google по запросу о покупке фолловеров выводит контакты Devumi, уточняют журналисты, которым удалось купить 25 тыс. подписчиков за $225.