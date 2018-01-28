АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В Sotheby's подбирать картины будет искусственный интеллект
Знаменитый аукционный дом договорился о приобретении стартапа Thread Genius. Его разработчики занимаются созданием технологии идентификации и отбора определенных товаров на базе предпочтений покупателей.

В Sotheby's подбирать картины будет искусственный интеллект


В аукционном доме Sotheby's прокомментировали покупку, отметив, что технология будет заниматься подбором творений искусства. Разработка, базирующаяся на искусственном интеллекте, будет анализировать снимки, их описание и цену, предлагая клиентам учреждения наиболее подходящие им товары. Для этого владельцы аукционного дома обеспечат технологии доступ к каталогу аукционов.

Сам стартап был задуман еще в 2015 году - им занялись эксперты по машинному обучению Ахмад Камар и Эндрю Шум - бывшие сотрудники компании Spotify. Стоит отметить, что год назад было представлено приложение Smartify, которое работало по похожему принципу. Оно способно определять автора произведения искусства и его название.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо отметила юбилей и рассказала о
Компания SCG создаст внедорожник, который покорит
Ольга Бузова опозорилась пением без фонограммы в
Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку
Стоимость нового внедорожника Jeep Cherokee 2019
Российский рынок LCV в 2017 году остался на
Просмотреть все новости