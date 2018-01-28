В Sotheby's подбирать картины будет искусственный интеллект

В аукционном доме Sotheby's прокомментировали покупку, отметив, что технология будет заниматься подбором творений искусства. Разработка, базирующаяся на искусственном интеллекте, будет анализировать снимки, их описание и цену, предлагая клиентам учреждения наиболее подходящие им товары. Для этого владельцы аукционного дома обеспечат технологии доступ к каталогу аукционов.Сам стартап был задуман еще в 2015 году - им занялись эксперты по машинному обучению Ахмад Камар и Эндрю Шум - бывшие сотрудники компании Spotify. Стоит отметить, что год назад было представлено приложение Smartify, которое работало по похожему принципу. Оно способно определять автора произведения искусства и его название.