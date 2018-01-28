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Алена Кравец предложила Дане Борисовой поддержать ее благотворительный проект
Певица Алена Кравец публично обратилась к телеведущей Дане Борисовой после скандала, признавшись, что следила за ее историей и не может остаться равнодушной. Светская львица заявила, что Борисова вдохновила ее на создание благотворительного проекта и предложила Дане поддержать ее в этом начинании.

Алена Кравец предложила Дане Борисовой поддержать ее благотворительный проект


Кравец приняла извинения от телеведущей, которая ранее заподозрила ее в том, что она общается с мужчинами за деньги. Дана извинилась перед Аленой и ее близкими, признав, что оговорила Кравец.

Светская львица дала понять, что наблюдала за реабилитацией Даны Борисовой. Алена Кравец была настолько вдохновлена историей коллеги по шоу-бизнесу, что решила основать благотворительный проект. Она выразила надежду на то, что Борисова поддержит эту ее инициативу и примет в ней участие.

Ранее блондинки встречались в эфире программы Андрея Малахова. Выпуск получился довольно эмоциональным.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:10
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