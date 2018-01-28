Алена Кравец предложила Дане Борисовой поддержать ее благотворительный проект

Кравец приняла извинения от телеведущей, которая ранее заподозрила ее в том, что она общается с мужчинами за деньги. Дана извинилась перед Аленой и ее близкими, признав, что оговорила Кравец.Светская львица дала понять, что наблюдала за реабилитацией Даны Борисовой. Алена Кравец была настолько вдохновлена историей коллеги по шоу-бизнесу, что решила основать благотворительный проект. Она выразила надежду на то, что Борисова поддержит эту ее инициативу и примет в ней участие.Ранее блондинки встречались в эфире программы Андрея Малахова. Выпуск получился довольно эмоциональным.