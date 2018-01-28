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Учёные: Через 7 лет люди смогут видеть сквозь стены с помощью смартфона
После грандиозной выставки CES-2018 многие ученые решили, что вскоре людей ждет еще одна технологическая революция. Она проявится в том, что камеры смогут видеться даже сквозь стены. Такое приспособление сможет сканировать череп всего за несколько секунд.

Учёные: Через 7 лет люди смогут видеть сквозь стены с помощью смартфона


Конечно, сейчас это кажется лишь фантастикой, но через несколько лет люди смогут убедиться в реальности таких изобретений. В национальном технологическом институте Массачусетса, ученые особое внимание уделяют рентгеновскому сканированию именно человеческого тела, поэтому в течение трех лет новые технологии будут внедряться в смартфоны. Гаджеты получат не только высокое качество съемки, но и тепловизоры.

Также ученые рассказали, что через 7 лет с помощью смартфона можно будет сканировать стену и узнать, что находится за ней. Сейчас специалисты представляют работу такой техники с помощью датчиков, которые будут крепиться к стене. Эти датчики должны будут просканировать пространство за стеной с помощью ультрафиолета.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50
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