Учёные: Через 7 лет люди смогут видеть сквозь стены с помощью смартфона

Конечно, сейчас это кажется лишь фантастикой, но через несколько лет люди смогут убедиться в реальности таких изобретений. В национальном технологическом институте Массачусетса, ученые особое внимание уделяют рентгеновскому сканированию именно человеческого тела, поэтому в течение трех лет новые технологии будут внедряться в смартфоны. Гаджеты получат не только высокое качество съемки, но и тепловизоры.Также ученые рассказали, что через 7 лет с помощью смартфона можно будет сканировать стену и узнать, что находится за ней. Сейчас специалисты представляют работу такой техники с помощью датчиков, которые будут крепиться к стене. Эти датчики должны будут просканировать пространство за стеной с помощью ультрафиолета.