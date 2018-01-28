Анна Седокова поведала о сложном опыте в семейных отношениях

Тексты для своих композиций Анна пишет сама, а помогает ей в этом огромный багаж жизненного опыта. Девушка два раза была замужем и заводила огромное количество романов. Одни представители сильной половины изменяли девушке, а другие обижали ее. Записывая очередной альбом, певица полностью открыла свою душу и излила ее, чтоб немного облегчить свою боль. К своему новому сборнику Анна добавила рассказ о сложных отношениях с высокопоставленным мужчиной.Девушка писала, как он ее обижал, а потом извинялся. Мог унизить, причинял боль, а потом просил все забыть. Девушке было сложно, она запуталась, хоть и понимала, что так продолжаться не может. Но в один прекрасный день, бросив все, она ушла, чтоб продолжить счастливую жизнь, но уже без него.Имя этого мужчины Анна не раскрывает, а поклонники теряются в догадках и надеются, что их кумир однажды найдет в себе силы и раскроет этого таинственного незнакомца.