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Анна Седокова поведала о сложном опыте в семейных отношениях
Популярная исполнительница Анна Седокова поведала о своем сложном опыте в семейных отношениях. По заверению артистки они очень были похожи на сети, из которых она с большим трудом смогла вырваться.

Анна Седокова поведала о сложном опыте в семейных отношениях


Тексты для своих композиций Анна пишет сама, а помогает ей в этом огромный багаж жизненного опыта. Девушка два раза была замужем и заводила огромное количество романов. Одни представители сильной половины изменяли девушке, а другие обижали ее. Записывая очередной альбом, певица полностью открыла свою душу и излила ее, чтоб немного облегчить свою боль. К своему новому сборнику Анна добавила рассказ о сложных отношениях с высокопоставленным мужчиной.

Девушка писала, как он ее обижал, а потом извинялся. Мог унизить, причинял боль, а потом просил все забыть. Девушке было сложно, она запуталась, хоть и понимала, что так продолжаться не может. Но в один прекрасный день, бросив все, она ушла, чтоб продолжить счастливую жизнь, но уже без него.

Имя этого мужчины Анна не раскрывает, а поклонники теряются в догадках и надеются, что их кумир однажды найдет в себе силы и раскроет этого таинственного незнакомца.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:40
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