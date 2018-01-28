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Продавцы отказываются обслуживать покупающих мощные игровые видеокарты майнеров
Наступают тяжелые времена для майнеров, желающих стать обладателями мощной игровой видокарты, с целью майнинга криптовалют. Во множестве точек реализации геймерской продукции, им будет отказано в услугах по продаже данного товара.

Известная на весь мир компания Micro Center, обнародовала информационное сообщение, что представительства будут соблюдать определенную процедуру при реализации, смысл которой в определении типа покупателей. От представителей компании есть объяснения, что теперь клиент будет обязан доказать, при покупке игровой видеокарты, про намерения использовать приобретение в игровых целях, а не занятий, связанных с майнингом криптовалют. От геймеров уже поступали многочисленные жалобы, адресованные майнерам, которые послужили причиной значительного поднятия цен на видеокарты, а соответственно и образовавшимся на данный вид продукции дефицитом.

Продавцы отказываются обслуживать покупающих мощные игровые видеокарты майнеров


Необходимо отметить, что от официальных представителей NVidia есть обращение к ретейлерам, с просьбой в первую очередь обслуживать именно геймеров, так как их политика удовлетворяет спрос данного типа покупателей, а к майнерам не имеет отношения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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