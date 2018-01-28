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Семенович подверглась критике из-за своей внушительной груди
Киноактриса и исполнительница поделилась с поклонниками очередным откровенным снимком. В этот раз девушка предстала перед читателями в ночном неглиже, чем вызвала волну обсуждений у своих поклонников.

Семенович подверглась критике из-за своей внушительной груди


Совсем недавно на страничке в интернете Семенович появился фотоснимок в новом образе, который большинство фанатов раскритиковали. Им не понравилась огромная грудь девушки и слишком большие бока.

Стоит отметить, что знаменитости удалось немного сбросить вес и преобразиться и теперь она с еще большим рвением делится новыми снимками. Но подписчиков почему-то это не устраивает и они все время находят какие-то недостатки у красотки. Также они подчеркивают, что Семенович очень раскованно ведет себя перед публикой и советую ей быть чуточку скромней, ведь в женщине должна быть хоть какая- то загадка.

А другие пользователи написали, что в таком возрасте нужно быть серьезней и наконец-то задуматься о будущей жизни. Уже давно пора завести семью и детей. Но актриса полностью игнорирует все просьбы и советы своих поклонников и не вступает с ними в диалог.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:20
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