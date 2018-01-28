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Президент Чехии принял отставку правительства Бабиша
Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства во главе с Андрэем Бабишем, сразу же поручив ему сформировать новый Кабинет министров.

Президент Чехии принял отставку правительства Бабиша


Таким образом, он дал Бабишу шанс реабилитироваться после подозрений в получении незаконной субсидии от Евросоюза в сумме двух миллионов евро в пользу одной из своих фирм. Президент надеется на формирование правительства, состав которого не вызовет недовольства у членов чешского парламента.

Партия Бабиша ANO («Да») получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако, другие партии отказались поддерживать новое правительство. Главным образом из-за расследования против Бабиша относительно возможного мошенничества с субсидиями ЕС. Бабиш, тем временем, все обвинения на этот счет отклоняет.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 09:10
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