Президент Чехии принял отставку правительства Бабиша

Таким образом, он дал Бабишу шанс реабилитироваться после подозрений в получении незаконной субсидии от Евросоюза в сумме двух миллионов евро в пользу одной из своих фирм. Президент надеется на формирование правительства, состав которого не вызовет недовольства у членов чешского парламента.Партия Бабиша ANO («Да») получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако, другие партии отказались поддерживать новое правительство. Главным образом из-за расследования против Бабиша относительно возможного мошенничества с субсидиями ЕС. Бабиш, тем временем, все обвинения на этот счет отклоняет.