Студия Epic Games останавливает работу серверов Paragon в апреле

От студии поступило официальное и окончательное сообщение, про свои планы. Аналитиками рынка электронных игр обосновано подобное решение тем, что в Epic Games заинтересованы направить деятельность на развитие другого проекта, под названием Fornite. Сам факт закрытия проекта Paragon объясняется тем, что он так и не приобрел достаточного количества активных пользователей.К тому же, не нашлось должного пути ее дальнейшего развития у самих создателей. Epic Games сообщает о предложении по возврату средств, которые потратили геймеры на приобретение Paragon. Впервые игра появилась в доступе, еще в марте 2016 года. Не прошел и один год, как она стала доступна любому желающему, для участия в увлекательном сюжете.