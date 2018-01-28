Сеть покоряет китайский флэшмоб с преображением «Karma is a bitch»

Очередной флешмоб с преображением под названием «Karma is a bitch» мгновенно стал популярным в Китае. Большое число пользователей в социальных сетях применяют новый тренд во всех возможных ракурсах и областях, включая сатиру и юмор.Суть достаточно тепло встреченного китайскими фолловерами флэшмоба заключается в полном преображении непрезентабельной и некрасивой внешности человека в полное совершенство, которое приравнивается к критериям моделей.Для съемки первой части ролика пользователи не используют макияж и выбирают наихудшие свои наряды, а затем в видео демонстрируются лучшие собственные образы.Флешмоб используют уже и в пародийных версиях – например, когда мужчины преображаются в женщин, а девушки заменяют себя младшими сестрами, демонстрируя омоложение.