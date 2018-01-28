Изнасилованная Диана Шурыгина собирается восстановить девственность

После участия в съемках передачи, в которой обсуждали проблемы Шурыгиной и ее обидчика Сергея Семенова, девушка сообщила свои мысли по поводу того, что скорей всего вся семья Шурыгиной просто хочет заработать как можно больше денег. А еще она была возмущена фразой, что Диана собирается восстановить девственность.Корреспонденты канала связались с мужем девушки Андреем Шлягиным, чтобы узнать о достоверности данной информации. По его словам, это полная чушь и сценарий для передачи. Диана эту процедуру не собирается делать, поскольку находится замужем, и это было бы глупо.Также Андрей заявил, что все, что сейчас видят телезрители - все выдумки, которые снимались летом ради прикола и никуда применены не были. А также он поведал, что такой жизнью, о какой все говорят, Диана не живет.