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Изнасилованная Диана Шурыгина собирается восстановить девственность
Одна из участниц телепередачи «Прямой эфир» Мария Цигаль рассказала Андрею Малахову о том, что Диана Шурыгина намеревается восстановить свою девственность. Также стилист поделилась тем, что ей кажется, что все семейство пострадавшей девушки просто пиарится и хочет заработать денег на ней.

Изнасилованная Диана Шурыгина собирается восстановить девственность


После участия в съемках передачи, в которой обсуждали проблемы Шурыгиной и ее обидчика Сергея Семенова, девушка сообщила свои мысли по поводу того, что скорей всего вся семья Шурыгиной просто хочет заработать как можно больше денег. А еще она была возмущена фразой, что Диана собирается восстановить девственность.

Корреспонденты канала связались с мужем девушки Андреем Шлягиным, чтобы узнать о достоверности данной информации. По его словам, это полная чушь и сценарий для передачи. Диана эту процедуру не собирается делать, поскольку находится замужем, и это было бы глупо.

Также Андрей заявил, что все, что сейчас видят телезрители - все выдумки, которые снимались летом ради прикола и никуда применены не были. А также он поведал, что такой жизнью, о какой все говорят, Диана не живет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:40
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