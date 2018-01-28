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Леонид Агутин назвал парня своей дочери Д’Артаньяном
Российский музыкант Леонид Агутин разместил в Instagram фотоснимок с юбилея начала их отношений с Анжеликой Варум. В гости к родителям на это событие дочь певца Елизавета пришла со своим молодым человеком, которого Леонид Николаевич «окрестил» Д’Артаньяном.

Леонид Агутин назвал парня своей дочери Д’Артаньяном


Объектив фотоаппарата запечатлил Леонида Агутина с Анжеликой Варум вместе с их дочерью и ее возлюбленным, которого зовут Марк. Но из-за того что молодой человек носит длинные волосы, усы и бороду, Агутин в шутку дал ему еще другое имя Д’Артаньян.

Некоторые из поклонников Леонида Агутина посчитали внешний вид Марка-Д’Артаньяна неряшливым, что, мол, можно было бы волосы собрать сзади в пучок. Однако, другие увидели в Марка самого Леонида Агутина в его молодые годы. Тем более, что, как отметил сам звездный певец, молодой человек его дочери также является музыкантом, и притом – талантливым.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 08:20
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