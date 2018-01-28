Уфологи: камеры МКС зафиксировали летающий над поверхностью Земли город

Ранее стало известно, что жители китайских провинций Цзянси и Гуандун наблюдали в небе объекты, которые напоминали мегаполис.По мнению уфологов, специалисты NASA засекретили информацию о летающем городе. Но обнародовать кадры, зависшего над Землей населенного пункта, экспертам в сфере изучения внеземной жизни все же удалось. Небесный объект появляется в момент активации особенного телепорта.Некоторые пользователи придерживаются мнения о том, что, летающий над Землей город, - свидетельство прибытия инопланетян на нашу планету. Однако скептически настроенные пользователи заявили, что пресловутый объект является всего лишь отражением Солнца в облаках и подобные природные явления уже были известны науке.