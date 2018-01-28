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Уфологи: камеры МКС зафиксировали летающий над поверхностью Земли город
Уфологи в процессе изучения видеотрансляции NASA сообщили, что над поверхностью Земли в космическом пространстве есть летающий город площадью в несколько сотен квадратных километров. Сообщается, что данный объект зафиксировали камеры МКС.

Уфологи: камеры МКС зафиксировали летающий над поверхностью Земли город


Ранее стало известно, что жители китайских провинций Цзянси и Гуандун наблюдали в небе объекты, которые напоминали мегаполис.
По мнению уфологов, специалисты NASA засекретили информацию о летающем городе. Но обнародовать кадры, зависшего над Землей населенного пункта, экспертам в сфере изучения внеземной жизни все же удалось. Небесный объект появляется в момент активации особенного телепорта.

Некоторые пользователи придерживаются мнения о том, что, летающий над Землей город, - свидетельство прибытия инопланетян на нашу планету. Однако скептически настроенные пользователи заявили, что пресловутый объект является всего лишь отражением Солнца в облаках и подобные природные явления уже были известны науке.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:50
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