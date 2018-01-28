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Роботизированные экзоскелеты-рюкзаки позволят рабочим компании Hyundai работать эффективнее
Производительность труда рабочих компании Hyundai повысят роботизированные экзоскелеты-рюкзаки – благодаря им сотрудники автозаводов начнут работать эффективнее.

Роботизированные экзоскелеты-рюкзаки позволят рабочим компании Hyundai работать эффективнее


Уже в текущем году рабочие на одном из автозаводов компании Hyundai начнут использование роботизированных экзоскелетов-рюкзаков, которые снизят нагрузку на спину на 30 - 40% и позволят им работать эффективнее и быстрее. После испытаний компания Hyundai собирается начать продажу этих роботов всем желающим.

Исследования показали, что производительность труда рабочих снижается с утра до обеда до 69%. А когда они находятся в экзоскелетах, нагрузка снижается, и они могут трудиться почти так же эффективно, как утром.

Сотрудники Hyundai получат первую опытную партию роботов в конце текущего года, а через пару лет ожидается их коммерциализация.

Технология не только повысит производительность труда, но и понизит количество производственных травм.
Технологии / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:40
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