Роботизированные экзоскелеты-рюкзаки позволят рабочим компании Hyundai работать эффективнее

Уже в текущем году рабочие на одном из автозаводов компании Hyundai начнут использование роботизированных экзоскелетов-рюкзаков, которые снизят нагрузку на спину на 30 - 40% и позволят им работать эффективнее и быстрее. После испытаний компания Hyundai собирается начать продажу этих роботов всем желающим.Исследования показали, что производительность труда рабочих снижается с утра до обеда до 69%. А когда они находятся в экзоскелетах, нагрузка снижается, и они могут трудиться почти так же эффективно, как утром.Сотрудники Hyundai получат первую опытную партию роботов в конце текущего года, а через пару лет ожидается их коммерциализация.Технология не только повысит производительность труда, но и понизит количество производственных травм.