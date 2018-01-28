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Лолита снимает новый клип в Грузии
Этой информацией певица поделилась в своем Instagram Она также сообщила, что песня написана на стихи Михаила Гуцеиева и музыку Андрея Мисина. Название новой работы не назвала.

Лолита снимает новый клип в Грузии


Песенная композиция представляет собой рок-балладу. Видеоклип снимается в Грузии, его режиссер – Тина Баркалая – творит в различных жанрах, начиная от рекламы. Она работает над клипом в паре с Георгом Серджем Романом, обладателем музыкальной премии Еммі.

В съемках клипа, кроме Лолиты, принимают участие сорок человек. Художниками по костюмам привлечены Кетеван Каландадзе вместе с Давидом Геворковым, давним другом Лолиты Милявской. Кстати, в костюме последнего певица уехала домой, не захотев переодеваться. Отснято первую часть клипа. Съемки проходили в 1,5 часах езды от Тбилиси, в окрестностях развалин города второго века до нашей эры.

Закончила Лолита свой пост в Instagram обещанием сделать фото со съемок специально для своих поклонников. С того момента - они в состоянии ожидания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 07:30
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