Лолита снимает новый клип в Грузии

Песенная композиция представляет собой рок-балладу. Видеоклип снимается в Грузии, его режиссер – Тина Баркалая – творит в различных жанрах, начиная от рекламы. Она работает над клипом в паре с Георгом Серджем Романом, обладателем музыкальной премии Еммі.В съемках клипа, кроме Лолиты, принимают участие сорок человек. Художниками по костюмам привлечены Кетеван Каландадзе вместе с Давидом Геворковым, давним другом Лолиты Милявской. Кстати, в костюме последнего певица уехала домой, не захотев переодеваться. Отснято первую часть клипа. Съемки проходили в 1,5 часах езды от Тбилиси, в окрестностях развалин города второго века до нашей эры.Закончила Лолита свой пост в Instagram обещанием сделать фото со съемок специально для своих поклонников. С того момента - они в состоянии ожидания.