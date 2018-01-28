После раставания с Джоли Питт нашел утешение в Энистон

Актеры сейчас сблизились как никогда, чтобы помочь пережить друг другу эти семейные проблемы. Отношения между Питтом и Энистон изменились после того, как актер извинился перед своей бывшей женой, тогда и возобновились столь теплые отношения между Бредом и Дженнифер Энистон. Бред поделился с Энистон, что был не прав и будет исправлять свои ошибки, чем лишил её дара речи. Приятель актёров считает, что Дженнифер была поражена и сердечные слова Бреда до сих пор звучат в её голове. Их знакомые убеждены, что Питт до сих пор немного влюблен в Энистон.Видимо, между ними остались былые чувства, хотя Бред и не собирается разрушать брак Дженнифер. Хоть он и пережил с Дженнифер ужасный развод, но всегда будет помнить только хорошее. Она всегда будет его родственной душой и останется его самой большой любовью. Знакомый звезд рассказал, что именно по этой причине он сейчас и полагается на Энистон как на самого близкого человека. Он утверждает, что принятое решение бросить пить и распад брака с Джоли помогли Питту понять, каким он был плохим по отношению к Дженнифер. Теперь Питт подозревает, что если бы он не злоупотреблял алкоголем в браке с Энистон, то мог бы больше уделять внимания их отношениям. Тогда они до сих пор могли бы быть женаты. Если всё будет продолжаться, как сейчас, то Бред с Дженнифер будут снова вместе.