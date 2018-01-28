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Наталья Рудова предстала в образе суперзлодейки
Киноактриса Наталья Рудова выложила на своей страничке в интернете фотоснимок, на котором предстала в образе Харли Квинн из «Отряда самоубийц» и сразу же покорила своих бесчисленных фанатов. Поклонники называли девушку крутой и отметили, что она похожа на богиню.

Наталья Рудова предстала в образе суперзлодейки


На официальной страничке в социальной сети популярнейшей киноактрисы Натальи Рудовой был выставлен странный снимок. На нем знаменитость позирует, примерив, образ придуманного персонажа суперзлодейки. Костюм этого героя возглавил рейтинг самых известных по результатам 2016 года. Поклонники моментально отреагировали на такое перевоплощение и о своих эмоциях написали в комментариях.

Новый образ был очень удачным. Большинство пользователей пришли в недоумение, как ей удается в каждом новом образе быть бесподобной и неожиданной. Фанаты подчеркнули, что их любимица красива как никогда.

Новый фотоснимок со скоростью света облетел весь интернет и за двадцать минут насобирал более 23 тысяч лайков и невероятное количество хвалебных комментариев. Судя по всему, это далеко не предел.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:20
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