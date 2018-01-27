В США умерла одна из старейших горилл мира

Администрация американского зоопарка Сан-Диего сообщила о смерти гориллы, которая стала «большой мамой» для своего рода. Уже пятое поколение семьи обезьян, начало которого было заложено этой особью, живёт и развивается в американском зоопарке.Вила (так звали животное) была одной из старейших горилл мира, до её возраста может дожить не каждые человек. В свои 60 лет она продолжала радовать посетителей парка, не смотря на то, что средний возраст горилл 30-40 лет. Стоит заметить, что в последние годы, всё таки, Вила «жаловалась на здоровье», находясь в ветеринарном карантине.Стоит заметить, что недавно произошло похожее происшествие: в Огайо умерла горилла того же возраста, которая стала первой в мире, что родилась в стенах зоопарка.