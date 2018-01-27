В США умерла одна из старейших горилл мира
В Калифорнии сообщили о смерти 60-ти летней гориллы в одном из зоопарков. На официальной странице организации в фейсбук появился пост, подтверждающий информацию.
Администрация американского зоопарка Сан-Диего сообщила о смерти гориллы, которая стала «большой мамой» для своего рода. Уже пятое поколение семьи обезьян, начало которого было заложено этой особью, живёт и развивается в американском зоопарке.
Вила (так звали животное) была одной из старейших горилл мира, до её возраста может дожить не каждые человек. В свои 60 лет она продолжала радовать посетителей парка, не смотря на то, что средний возраст горилл 30-40 лет. Стоит заметить, что в последние годы, всё таки, Вила «жаловалась на здоровье», находясь в ветеринарном карантине.
Стоит заметить, что недавно произошло похожее происшествие: в Огайо умерла горилла того же возраста, которая стала первой в мире, что родилась в стенах зоопарка.
Администрация американского зоопарка Сан-Диего сообщила о смерти гориллы, которая стала «большой мамой» для своего рода. Уже пятое поколение семьи обезьян, начало которого было заложено этой особью, живёт и развивается в американском зоопарке.
Вила (так звали животное) была одной из старейших горилл мира, до её возраста может дожить не каждые человек. В свои 60 лет она продолжала радовать посетителей парка, не смотря на то, что средний возраст горилл 30-40 лет. Стоит заметить, что в последние годы, всё таки, Вила «жаловалась на здоровье», находясь в ветеринарном карантине.
Стоит заметить, что недавно произошло похожее происшествие: в Огайо умерла горилла того же возраста, которая стала первой в мире, что родилась в стенах зоопарка.
В мире
Добавил: Artem Listopad Вчера, 22:33