АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В США умерла одна из старейших горилл мира
В Калифорнии сообщили о смерти 60-ти летней гориллы в одном из зоопарков. На официальной странице организации в фейсбук появился пост, подтверждающий информацию.

В США умерла одна из старейших горилл мира


Администрация американского зоопарка Сан-Диего сообщила о смерти гориллы, которая стала «большой мамой» для своего рода. Уже пятое поколение семьи обезьян, начало которого было заложено этой особью, живёт и развивается в американском зоопарке.

Вила (так звали животное) была одной из старейших горилл мира, до её возраста может дожить не каждые человек. В свои 60 лет она продолжала радовать посетителей парка, не смотря на то, что средний возраст горилл 30-40 лет. Стоит заметить, что в последние годы, всё таки, Вила «жаловалась на здоровье», находясь в ветеринарном карантине.

Стоит заметить, что недавно произошло похожее происшествие: в Огайо умерла горилла того же возраста, которая стала первой в мире, что родилась в стенах зоопарка.
В мире
Добавил: Artem Listopad Вчера, 22:33
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Moto E5 продемонстрировали на 3D-рендерах
Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603
Facebook собирается внедрить монетизацию для
Екатерина Шпица поразила фанатов снимком с елкой
Наталья Штурм показала на фото подросшего сына
Ученые: «Гормон поцелуя» - киспетин может влиять
Просмотреть все новости