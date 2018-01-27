У Филиппа Киркорова неожиданно поседела борода в Лос-Анджелесе

По заверению исполнителя он провел очень интересный и достаточно насыщенный день. Незначительная седина в бороде артиста была заметна и ранее, но не настолько очевидно. Пользователи подчеркнули, что для мужчины его возраста Филипп очень замечательно выглядит, а поэтому ему вовсе не нужно закрашивать эти изменения в связи с возрастом.Теперь фанаты гадают, что послужило причиной специальной демонстрации седой бороды, которая еще совсем недавно была черной. Стоит добавить, что Филипп Киркоров не относится к той категории людей, которые стыдятся или скрывают свой возраст.Так, в ушедшем году, король поп-музыки организовал огромный тур, который приурочил к своему юбилею.На данный момент исполнитель никак не прокомментировал изменения, которые произошли в его внешности.