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У Филиппа Киркорова неожиданно поседела борода в Лос-Анджелесе
Совсем недавно на личной страничке Филиппа Киркорова появилось несколько фотоснимков, где артист отметил, что побывал в с Beverly Center, который находится в Лос-Анджелесе в компании Михаила Шуфутинского и Кристины Орбакайте. Но фанатов обеспокоил тот факт, что борода поп-короля начала седеть.

У Филиппа Киркорова неожиданно поседела борода в Лос-Анджелесе


По заверению исполнителя он провел очень интересный и достаточно насыщенный день. Незначительная седина в бороде артиста была заметна и ранее, но не настолько очевидно. Пользователи подчеркнули, что для мужчины его возраста Филипп очень замечательно выглядит, а поэтому ему вовсе не нужно закрашивать эти изменения в связи с возрастом.

Теперь фанаты гадают, что послужило причиной специальной демонстрации седой бороды, которая еще совсем недавно была черной. Стоит добавить, что Филипп Киркоров не относится к той категории людей, которые стыдятся или скрывают свой возраст.

Так, в ушедшем году, король поп-музыки организовал огромный тур, который приурочил к своему юбилею.

На данный момент исполнитель никак не прокомментировал изменения, которые произошли в его внешности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:24
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