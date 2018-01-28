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Ремонт двигателей в современных машинах часто оказывается слишком дорогим для страховых компаний
Для страховых компаний Британии ремонт двигателей современных автомобилей выходит слишком затратным, поэтому они часто отправляют автомобили на свалку.

Ремонт двигателей в современных машинах часто оказывается слишком дорогим для страховых компаний


Двигатели современных автомобилей изготавливают, используя дорогостоящие материалы и технологии, улучшающие работу мотора. Но в случае поломки автовладелец сталкивается с серьезными неприятностями. Ведь страховые компании не заинтересованы тратить большие суммы на восстановление моторов, вследствие чего такие машины часто оказываются на свалке.

В течение трех последних лет количество отказов страхкомпаний в восстановлении двигателей возросло в Великобритании на 55 процентов. В этих случаях средняя величина страховых выплат составляет 4 тысячи фунтов. Часто аварийные машины вообще невозможно восстановить.

Самыми невыгодными после аварии автомобилями оказались BMW (в 17% поломок оказываются на автомобильном кладбище). Второе и третье место – за Ford и Mercedes. Потом автобренды расположились в таком порядке: Audi, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Peugeot.
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Добавил: George21 Сегодня, 07:00
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