Ремонт двигателей в современных машинах часто оказывается слишком дорогим для страховых компаний
Для страховых компаний Британии ремонт двигателей современных автомобилей выходит слишком затратным, поэтому они часто отправляют автомобили на свалку.
Двигатели современных автомобилей изготавливают, используя дорогостоящие материалы и технологии, улучшающие работу мотора. Но в случае поломки автовладелец сталкивается с серьезными неприятностями. Ведь страховые компании не заинтересованы тратить большие суммы на восстановление моторов, вследствие чего такие машины часто оказываются на свалке.
В течение трех последних лет количество отказов страхкомпаний в восстановлении двигателей возросло в Великобритании на 55 процентов. В этих случаях средняя величина страховых выплат составляет 4 тысячи фунтов. Часто аварийные машины вообще невозможно восстановить.
Самыми невыгодными после аварии автомобилями оказались BMW (в 17% поломок оказываются на автомобильном кладбище). Второе и третье место – за Ford и Mercedes. Потом автобренды расположились в таком порядке: Audi, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Peugeot.
Двигатели современных автомобилей изготавливают, используя дорогостоящие материалы и технологии, улучшающие работу мотора. Но в случае поломки автовладелец сталкивается с серьезными неприятностями. Ведь страховые компании не заинтересованы тратить большие суммы на восстановление моторов, вследствие чего такие машины часто оказываются на свалке.
В течение трех последних лет количество отказов страхкомпаний в восстановлении двигателей возросло в Великобритании на 55 процентов. В этих случаях средняя величина страховых выплат составляет 4 тысячи фунтов. Часто аварийные машины вообще невозможно восстановить.
Самыми невыгодными после аварии автомобилями оказались BMW (в 17% поломок оказываются на автомобильном кладбище). Второе и третье место – за Ford и Mercedes. Потом автобренды расположились в таком порядке: Audi, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Peugeot.
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Добавил: George21 Сегодня, 07:00