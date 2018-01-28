Наташа Королева выложила фото с Людмилой Сенчиной и поделилась воспоминанием о первой встрече с ней

Наташа первый раз услышала Людмилу Сенчину, когда ей было шесть лет. Это произошло тогда, когда мама с папой решили привести Наташу на ее концерт, который проходил в Киеве. Гениальная певица восхитила будущую артистку своим талантом и проникновенным стилем исполнения. Королева на своей странице вспоминает, что тогда на Сенчиной было надето черное платье с большущим бантом малинового цвета. Выглядела артистка как настоящая сказочная принцесса, которая явилась в детский мир Королевой.На общем снимке на лицах двух певиц сияли лучезарные улыбки, а глаза искрились от счастья. Фанатам безумно понравилась эта запись, и они написали, что очень рады за Наташу, потому что ей посчастливилось лично познакомиться с этим светлым человеком.