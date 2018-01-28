Коровы в Алтайском крае из-за мороза стали больше давать молока

Сейчас одна дойная корова данного района дает 11,8 кг молока. При этом прибавка объясняется тем, что из-за сильных холодов животных не выпускают на улицу. Однако длительное содержание стада в подобном режиме, как предупреждает специалист, может повлечь за собой серьезные последствия.Безвыгульное содержание животных в животноводческих боксах приводит к накапливанию огромного количества влаги и газов, которые выделяются в процессе жизнедеятельности стада. Все это находит место на стенах и потолках фермы, а в последствии скажется на самочувствии животных, и даже привести к болезням, сообщает В.Г. Тищенко.