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Коровы в Алтайском крае из-за мороза стали больше давать молока
По сообщению от сайта газеты «Сельская правда» стало известно, что из-за сильного мороза продуктивность дойного стада коров в сельхозпредприятии Михайловского района Алтайского края повысилась почти на 500 граммов молока. Такую прибавку объясняют тем, что стадо не выпускают на прогулку.

Коровы в Алтайском крае из-за мороза стали больше давать молока


Сейчас одна дойная корова данного района дает 11,8 кг молока. При этом прибавка объясняется тем, что из-за сильных холодов животных не выпускают на улицу. Однако длительное содержание стада в подобном режиме, как предупреждает специалист, может повлечь за собой серьезные последствия.

Безвыгульное содержание животных в животноводческих боксах приводит к накапливанию огромного количества влаги и газов, которые выделяются в процессе жизнедеятельности стада. Все это находит место на стенах и потолках фермы, а в последствии скажется на самочувствии животных, и даже привести к болезням, сообщает В.Г. Тищенко.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:30
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