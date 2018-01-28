Коровы в Алтайском крае из-за мороза стали больше давать молока
По сообщению от сайта газеты «Сельская правда» стало известно, что из-за сильного мороза продуктивность дойного стада коров в сельхозпредприятии Михайловского района Алтайского края повысилась почти на 500 граммов молока. Такую прибавку объясняют тем, что стадо не выпускают на прогулку.
Сейчас одна дойная корова данного района дает 11,8 кг молока. При этом прибавка объясняется тем, что из-за сильных холодов животных не выпускают на улицу. Однако длительное содержание стада в подобном режиме, как предупреждает специалист, может повлечь за собой серьезные последствия.
Безвыгульное содержание животных в животноводческих боксах приводит к накапливанию огромного количества влаги и газов, которые выделяются в процессе жизнедеятельности стада. Все это находит место на стенах и потолках фермы, а в последствии скажется на самочувствии животных, и даже привести к болезням, сообщает В.Г. Тищенко.
Сейчас одна дойная корова данного района дает 11,8 кг молока. При этом прибавка объясняется тем, что из-за сильных холодов животных не выпускают на улицу. Однако длительное содержание стада в подобном режиме, как предупреждает специалист, может повлечь за собой серьезные последствия.
Безвыгульное содержание животных в животноводческих боксах приводит к накапливанию огромного количества влаги и газов, которые выделяются в процессе жизнедеятельности стада. Все это находит место на стенах и потолках фермы, а в последствии скажется на самочувствии животных, и даже привести к болезням, сообщает В.Г. Тищенко.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:30