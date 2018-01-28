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Фото Кэти Холмс 20-летней давности восхитило поклонников актрисы
Публикация Кэти Холмс, датированная периодом двадцатилетней давности, вызвала много положительных комментариев у фанатов актрисы. Артистка получила популярность благодаря съемкам в сериале «Бухта Доусона». Актер Джеймс Ван Дер Бик обнародовал в открытом доступе редкое фото.

Фото Кэти Холмс 20-летней давности восхитило поклонников актрисы


В честь двадцатилетия выхода в прокат кинокартины «Бухта Доусона», Ван Дер Бик выложил в Сеть редкую публикацию. Под фото актер указал, что когда был сделан данный кадр, он всех знал запечатлённых тут людей только лишь семь дней.

Снимок восхитил пользователей социальной сети, а особенно фанатов Кэти Холмс. Поклонники актрисы отметили, что с тех пор она практически не изменилась. Фанаты подчеркнули, что даже спустя двадцать лет звезда остается такой же красавицей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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