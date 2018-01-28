Аналитики: Apple до 2020 года не будет выпускать новые iPhone

При этом не следует в ближайшие 2 года от Apple ждать инновационной модели. По мнению экспертов, iPhone X является порогом к новой эпохе современных смартфонов. Эта эпоха может начаться в 2020 году. Разработчики компании Apple пока будут создавать версии имеющихся уже девайсов. В данном случае будет меняться только используемое «железо», объем памяти, цвет корпуса. iPhone X будут продавать до конца этого года. Потом появится ряд модификаций с дисплеем OLED и усовершенствованным софтом.Компания осенью представит три смартфона, являющиеся дополнением линейки флагманов. При этом они не будут продолжением серии девайсов. Новую версию iPhone XI следует ожидать в 2020 году. Так считают аналитики южнокорейского специализированного издания The Investor.