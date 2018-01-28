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Ким Кардашьян обнародовала stories в нижнем белье
В своём микроблоге Instagram тридцатисемилетняя Ким Кардашьян обнародовала stories в нижнем белье. На модели надета блузка с глубоким вырезом в зоне декольте и стринги. Подписчики отметили, что знаменитость постепенно отходит от пережитого шока, который был связан с ограблением на территории Парижа.

Ким Кардашьян обнародовала stories в нижнем белье

После произошедшего Кардашьян практически не выкладывает в Сеть откровенные публикации. Однако недавно модель снова стала радовать фанатов фотографиями эротического плана и участвовать в фотосессиях.

На очередном снимке Ким фотографирует себя в зеркале, при этом разговаривает по проводному телефону, сидя на кровати. Ранее Ким Кардашьян показала пышные формы в короткой юбке и откровенном топе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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