Ким Кардашьян обнародовала stories в нижнем белье

После произошедшего Кардашьян практически не выкладывает в Сеть откровенные публикации. Однако недавно модель снова стала радовать фанатов фотографиями эротического плана и участвовать в фотосессиях.На очередном снимке Ким фотографирует себя в зеркале, при этом разговаривает по проводному телефону, сидя на кровати. Ранее Ким Кардашьян показала пышные формы в короткой юбке и откровенном топе.