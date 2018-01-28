Авторами Battlefield 1 планируется выпуск крупного обновления «Волны перемен»

Авторы военного популярного шутера Battlefield 1 студии DICE тридцатого января планируют выпустить крупное специальное обновление «Волны перемен». Разработчиками пока держится в секрете полный список готовящихся ими изменений. Имеется информация, что в игре скорей всего появится дирижабль, две новых карты, британская королевская морская пехота. Разработчиками отмечается, что в рамках внедрения обновления будут иметь место технические работы. При этом во время данных работ доступ к игре Battlefield 1 будет некоторое время ограничен.Производители отмечают, что это станет самым масштабным обновлением за один год, начиная с выхода игрушки Battlefield 1. Раньше в интернете была выложена информация, которая гласила, что следующей частью игры Battlefield будет Bad Company 3.